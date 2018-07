Choć miesiące wakacyjne często określane są mianem „sezonu ogórkowego”, nie znaczy to, że w kinach zabraknie ciekawych premier. Wśród tytułów, które obejrzymy w lipcu i sierpniu są m.in. kontynuacja bijącego rekordy popularności musicalu, lovestory z dronem w roli głównej czy superbohaterska opowieść ze stajni Marvela. Kliknij w zdjęcie, by przejść do galerii.

