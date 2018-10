"Kler" bije rekordy oglądalności! Świetny wynik po pierwszym tygodniu

"Kler" - największy przebój kinowy w dorobku Wojciecha Smarzowskiego

Jest to największy przebój kinowy w dorobku Wojciecha Smarzowskiego. Jego poprzedni film "Wołyń" obejrzało 1,45 mln widzów, a "Drogówkę" - 1,02 mln.

- Zawsze robię filmy, po których spodziewam się jakiejś debaty, nie interesuje mnie opowiadanie błahych historii - zapowiada reżyser. Zaznacza przy tym, że nie chciał wypowiadać się na temat wiary, tylko ludzi i ich słabości - Pokazałem „Kler” kilkunastu księżom – powiedzieli mi, że ten film nie dotyka wiary. To moje duże osiągnięcie - mówi reżyser.

- „Kler” opowiada o wszystkich grzechach, z których trzy wektory wybijają się najbardziej, mianowicie: dążenie do władzy, żądza i chciwość.

"Kler" - losy trzech księży

Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa im się bardzo różnie.

"Kler" Wojciecha Smarzowskiego - obsada

Lisowski (Jacek Braciak) jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz (Janusz Gajos), pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce. Drugi z księży - Trybus (Robert Więckiewicz) - w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule (Arkadiusz Jakubik), który - pomimo swojej żarliwej wiary - właściwie z dnia na dzień traci zaufanie parafian.

Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.

"Kler" - pierwsza współpraca Janusza Gajosa i Wojciecha Smarzowskiego

"Kler" to pierwsza współpraca Janusza Gajosa i Wojciecha Smarzowskiego. Ceniony aktor podkreśla, że Smarzowski we wszystkich swoich dziełach nie boi się trudnych tematów: - Jego filmy są zawsze zanurzone w taką rzeczywistość, która ludziom nie daje spokoju po wyjściu z kina. To jest bardzo istotne - mówi Gajos. Aktor znany z ról w takich filmach, jak „Przesłuchanie”, "Body/Ciało" czy „Układ zamknięty”, w „Klerze” wciela się w rolę arcybiskupa. - W tym filmie - mogę z całą odpowiedzialność powiedzieć - nie ma nic takiego, co mogłoby obrazić ludzi głęboko wierzących, ale myślących jednocześnie - mówi Gajos.

Wojciech Smarzowski o filmie "Kler": Atakuje hipokryzję Kościoła i podwójną moralność