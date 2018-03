Chodzi o książki kucharskie "Jeść zdrowiej". Klienci, którzy zrobili zakupy za 50 zł otrzymywali naklejkę, która byłą wstępem do promocji. Po zebraniu sześciu znaczków i naklejeniu ich na promocyjny kartonik zyskiwali prawo do nabycia książki kucharskiej. Choć wielu klientów Lidla zebrało komplet znaczków w szybkim tempie, od kas odeszli z kwitkiem. Odprawiano ich informacją "Książek brak".

Z regulaminu promocji

Od kilku dni część klientów sklepów Lidla jest wzburzona. Chociaż udało im się zebrać odpowiednią liczbę naklejek, to nie mogą odebrać upragnionej książki kucharskiej "Jeść Zdrowiej". Kasjerki rozkładają bezradnie ręce. Cierpliwie tłumaczą im, że nie mogą pomóc, bo książek nie ma już w magazynie ich sklepu.Lidl wie, że w wielu sklepach zaistniała taka sytuacja. Informuje jednak, że warunki promocji są dokładnie opisane w regulaminie.- Chcielibyśmy poinformować, iż nasza najnowsza książka z serii Kuchnia Lidla pt. „Jeść Zdrowiej” cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów. Bardzo się cieszymy, że tematyka zdrowego odżywiania i trendów kulinarnych tak dobrze się przyjęła. Zgodnie z regulaminem, akcja promocyjna związaną z książką trwa od 26 lutego do 25 marca br. lub do wyczerpania zapasów. Książki można otrzymać aktualnie jedynie w wybranych sklepach Lidl na terenie Polski. Warto podkreślić, iż klienci, którzy uzbierali wszystkie 6 naklejek, a nie otrzymali książki – mogą wypełnić w sklepie specjalny formularz reklamacyjny - czytamy w informacji przekazanej przez biuro prasowe Lidla.Książka kucharska "Jeść Zdrowiej" to najnowsza książka serii Kuchnia Lidla. Jest to kompendium wiedzy o zdrowej kuchni oraz nowoczesnych trendach żywieniowych. Zawiera także 75 przepisów. Książka "Jeść Zdrowiej" była współtworzona przez Darię Ładochę i Karola Okrasę. Mogą ją otrzymać jedynie klienci sklepów Lidl. Warunkiem jest zebranie sześciu naklejek. Jedną naklejkę można otrzymać po wykonaniu zakupów za minimum 50 złotych."Akcja trwa od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 25 marca 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.Uczestnicy zostaną poinformowani o wyczerpaniu zapasów Produktów Promocyjnych poprzezstosowne informacje umieszczone w strefie kas w sklepach Organizatora oraz na stronieinternetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.lidl.pl („Strona WWW”).""REKLAMACJE3.1. Reklamacje, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w zakresieumożliwiania odbioru Produktu Promocyjnego mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania Akcji, o którym mowaw punkcie 1.3 powyżej:3.1.1. w formie pisemnej na adres Organizatora podany w punkcie 1.2 powyżej;przy czym – dla ułatwienia składania reklamacji – Organizator zaleca, aby reklamacje byłyskładane przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego („Formularz Reklamacyjny”).Formularz Reklamacyjny można bezpłatnie uzyskać w każdym sklepie Organizatora.3.2. Jeżeli reklamacja dotyczy okoliczności odmówienia Uczestnikowi prawa do odbioru ProduktuPromocyjnego, mimo spełnienia przez niego wszystkich warunków, o których mowa wniniejszym Regulaminie, do reklamacji należy dołączyć Kupon Promocyjny uzupełniony onaklejone na niego 6 (słownie: sześć) Naklejek.3.3. Jeżeli reklamacja dotyczy okoliczności odmówienia Uczestnikowi wydania ostatniej szóstej tejnaklejki, która wraz z pozostałymi pięcioma uprawniłaby do odbioru Produktu Promocyjnego,do reklamacji należy dołączyć Kupon Promocyjny uzupełniony o naklejone na niego 5 (słownie:pięć) Naklejek oraz paragon zakupowy wraz z kuponem zawierającym informację o liczbieprzysługujących naklejek.3.4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie:czternastu) dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia niezwłoczniezainteresowanego Uczestnika na adres podany przez niego w treści reklamacji. DecyzjaOrganizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.3.5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, jeżeli w wyniku naruszenia postanowień niniejszegoRegulaminu lub przepisów prawa Uczestnik został bezzasadnie pozbawiony przez Organizatoralub jego personel możliwości odbioru Produktu Promocyjnego, Uczestnikowi przysługujewzględem Organizatora roszczenie o wydanie produktu zamiennego, w szczególności bonu owartości nie mniejszej niż rynkowa wartość Produktu Promocyjnego."