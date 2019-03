Kobiety, które zmieniły świat, zapewniając sobie nieśmiertelność!

TOP 10 koszmarnych prezentów-wpadek na Dzień Kobiet! Przegląd z przymrużeniem oka

Mówi się, że najgorzej to zapomnieć o samym święcie i wrócić do domu z pustymi rękami. Nic bardziej mylnego! Prawdziwym strzałem w stopę jest wydać parę stówek na niby to upragniony prezent dla ukochanej, a w podzięce, zamiast miłego słowa, zostać zmieszanym z błotem. Spokojnie! ...