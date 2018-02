We wtorek 20 lutego w warszawskim centrum handlowym Złote Tarasy odbyła się uroczysta premiera filmu "Kobiety Mafii". Nowy hit Patryka Vegi wchodzi do kin 22 lutego. W produkcji zagrali m.in. Agnieszka Dygant, Piotr Stramowski, Tomasz Oświeciński, Bogusław Linda, Julia Wieniawa czy Katarzyna Warnke. Niemal wszystkie gwiazdy filmu pojawiły się na uroczystej premierze. Niektóre w zupełnie innym wydaniu niż do tej pory. Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia.

