Koleje Małopolskie. Dla kogo darmowy bilet na pociąg?

- Wzorem II Rzeczypospolitej i Marszałka Józefa Piłsudskiego, którzy uhonorowali polskich bohaterów, weteranów Powstania Styczniowego przyznając im różne honory, władze województwa małopolskiego zadecydowały, aby we wszystkich instytucjach kultury podległych Zarządowi Województwa, wprowadzono od czerwca 2019 roku, bilety o symbolicznej wartości 1 zł dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. Myślę, że jest to skromny gest wdzięczności dla tych zasłużonych dla Polski ludzi. Rzeczpospolita jest im to winna – stwierdził marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Jak informuje Michał Drewnicki, rzecznik marszałka, z oferty biletu za złotówkę wyłączone będą kina, gdyż cena biletu uzależniona jest w nich od umowy z dystrybutorem konkretnego filmu.

Pierwotnie bilet za złotówkę miał objąć także Koleje Małopolskie, ale te po decyzji władz województwa zdecydowały się przyznać działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym bezpłatne przejazdy pociągami lokalnymi.

Uprawnionymi są działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych wymienieni w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. 2018 poz. 690 ze zm.). Ulga 100-proc. obowiązywać będzie od początku lipca we wszystkich pociągach obsługiwanych przez„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. przewidzianych w rozkładzie jazdy. Obecnie Spółka Koleje Małopolskie obsługuje połączenia na liniach: SKA1 Wieliczka Rynek Kopalnia – Kraków Lotnisko, SKA2 Kraków Główny – Miechów/Sędziszów, SKA3 Kraków – Tarnów i dalej w kierunku Jasła, Nowego Sącza i Krynicy oraz na linii Kraków Główny – Zakopane (w okresie wakacyjnym). Warunkiem stosowania ulgi jest przejazd na podstawie biletu jednorazowego oraz legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych.