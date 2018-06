21 czerwca GIF wydał decyzje w sprawie dwóch leków. Jeden z nich został wycofany z obrotu, a sprzedaż drugiego została wstrzymana do odwołania. Sprawa dotyczy popularnych, łatwo dostępnych produktów. Sprawdź, czy masz je w apteczce!

Popularny lek ziołowy wycofany z obrotu! Dlaczego?

numer serii: 058.2018, data ważności: 01.2019

numer serii: 1066.2017, data ważności: 12.2018

numer serii: 1065.2017, data ważności: 12.2018

numer serii: 933.2017, data ważności: 10.2018

numer serii: 772.2017, data ważności: 09.2018

Uwaga astmatycy! Wstrzymano obrót leku do inhalacji

, za którego odpowiedzialnym podmiotem jest Zakład Zielarski „Kawon-Hurt” Nowak Sp. J. Powodem wycofania leku z obrotu jest, z uwagi na obecność cech dyskwalifikujących. Wycofane z obrotu zostały następujące serie:Nasiona kozieradki to produkt ziołowy o leczniczym zastosowaniu. Stosowane doustnie działają osłonowo i przeciwzapalnie na błonę śluzową przewodu pokarmowego, ale można też stosować je zewnętrznie na skórę. Są stosowane w chorobie wrzodowej, a także w leczeniu stanów zapalnych skóry.[g]13184076[/g]Decyzją GIF został też wstrzymany obrót leku, za którego odpowiedzialnym podmiotem jest Celon Pharma S. A. WLek został wstrzymany w obrocie w całym kraju z powodu podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych w zakresie czystości mikrobiologicznej. Obrót serii leku jest wstrzymany do momentu wyjaśnienia wątpliwości związanych z jego jakością i bezpieczeństwem jego stosowania.Salmex to lek stosowany przede wszystkim w leczeniu astmy oskrzelowej, a także przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.Niedawno informowaliśmy też o wycofaniu z obrotu innego leku dostępnego bez recepty , dowiedz się więcej.

