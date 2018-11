Kolejny projekt Konkursu KOŁO zrealizowany. Nowy budynek porośnięty żywą zielenią w Płocku.

Sztuczne wzgórze w środku miasta

W 2016 roku, to właśnie Płock został miastem biorącym udział w Konkursie KOŁO. Uczestnicy musieli stworzyć projekt wolnostojącej toalety miejskiej dla mieszkańców, a także zaprojektować dodatkowe funkcje budynku. W swojej koncepcji autorzy wygranej pracy – Stanisław Łakiński i Łukasz Spychaj, zaplanowali dla Płocczan miejsce rekreacji i wypoczynku. Latem budynek w kształcie sztucznego wzgórza, porośniętego bujną roślinnością będzie punktem spotkań, zimą natomiast zamieni się w skarpę do zjeżdżania na sankach.

- To kolejny budynek konkursowy, który został zrealizowany w polskich miastach. Nasz konkurs wyróżnia to, że idea młodych twórców może dosłownie „stanąć” na miejskich ulicach, placach czy bulwarach. Współpraca z władzami Płocka była bardzo udana, a na realizację wygranego projektu mieszkańcy czekali tylko dwa lata – opowiada Justyna Zborowska, Menadżer ds. PR i reklamy w grupie Geberit, do której należy marka KOŁO.

Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Kuryłowicz (Wydział Architektury PW, Wiceprezes Kuryłowicz & Associates, Sędzia SARP), w pracy Stanisława Łakińskiego i Łukasza Spychaja szczególnie doceniło wyraźne ukształtowanie miejsca rekreacji, zabaw oraz spotkań. Zaplanowana funkcja społeczna sprawia, że toaleta miejska jest tylko jednym z powodów do odwiedzenia tego miejsca. Co więcej, proekologiczne ukształtowanie przestrzeni oraz użycie najprostszych, naturalnych materiałów (betonu i szkła) jest odpowiedzią na współczesne wyzwania, przed którymi stoi architektura.

Aleja Antoniego Roguckiego to główny ciąg spacerowy, znajdujący się na największym osiedlu Płocka - Łukasiewicza. Osiedle powstało w latach 70-tych XX wieku i zdominowane jest przez wielkopłytową zabudowę mieszkaniową. Obszar to miejsce wypoczynku dla mieszkańców osiedla, który tworzy wraz z al. Spacerową zielony ciąg pieszy będący połączeniem ze Starym Miastem i nabrzeżem wiślanym.

Jubileuszowy Słupsk

W 20., jubileuszowej edycji Konkursu KOŁO 2018, uczestnicy tworzyli projekty dla Słupska. Miejskie bulwary, na których może stanąć wygrany projekt, zostały objęte programem rewitalizacji – dlatego zwycięska koncepcja autorstwa Aleksandry Kozłowskiej, również ma wysokie szanse na realizację.

Oprócz budynku toalety w Płocku, innymi przykładami prac konkursowych, które funkcjonują już w przestrzeni publicznej są m.in. Pawilon Plażowy w Warszawie, toaleta w Kazimierzu Dolnym oraz toaleta przy Rondzie Mogilskim w Krakowie.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie: www.konkurskolo.pl