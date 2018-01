Georg Weiss - dyrygent Orkiestry Miejskiej Stary Sącz i Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza zaprosili mieszkańców grodu świętej Kingi na tradycyjny Koncert Noworoczny w Wiedeńskim Stylu.

Nowy Sącz. Trzeci most nad Dunajcem ma rozładować korki w mieście

Miał powody do satysfakcji każdy kto przyszedł w weekendowy wieczór do starosądeckiego Sokoła, a sala teatralna wypełniła się do ostatniego miejsca (jedyne widoczne na zdjęciach jako wolne zajmował autor tych zdjęć).Wśród widzów i słuchaczy byli m.in. posłowie: Barbara Bartuś, Andrzej Czerwiński i Jan Duda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda i dyrektorka Nowosądeckiej Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Mordarska-DudaZabrzmiały piękne melodie, arie operowe i operetkowe oraz piosenki.Wielkim hitem wieczoru, oklaskiwanym na stojąco, była "Ognista polka". W tym utworze Straussa, jako solista grający na kowadle, wystąpił burmistrz.To było zaskoczenie, gdyż Jacek Lelek znany jest w kręgach wykonawców i miłośników muzyki jako wirtuoz gitary.