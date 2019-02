Konferencja NIK: Aglomeracje miejskie - wpływ transportu drogowego na jakość powietrza [ZDJĘCIA, WIDEO]

Smog - palący problem Polaków

Konferencja "Aglomeracje miejskie - wpływ transportu drogowego na jakość powietrza" odbyła się 30 stycznia 2019 roku w sali im. Lecha Kaczyńskiego w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli (przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie). Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godz. 9:30. Najpierw wystąpił prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, a zaraz po nim wiceprezes, Ewa Polkowska. Podczas wydarzenia mogliśmy również wysłuchać wystąpień ekspertów i wziąć udział w debacie.

Gośćmi konferencji Aglomeracje miejskie - wpływ transportu drogowego na jakość powietrza byli:

Profesor Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego,

Wojciech Drzewiecki, Prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR,

Marek Brzeżański, Dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych,

insp. Leszek Jankowski, Radca Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,

Barbara Toczko, Naczelnik Wydziału Monitoringu Powietrza i Hałasu w Departamencie Monitoringu i Informacji o Środowisku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska,

Profesor Artur Badyda z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

O smogu mówi się nie od dzisiaj. W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera ponad 15 razy więcej osób niż w wypadkach drogowych. Okazuje się, iż jedną z przyczyn złej jakości powietrza w Polsce, w szczególności w miastach o dużym natężeniu ruchu, jest emisja zanieczyszczeń przez transport drogowy. Stanowi to nawet większy problem niż emisja pyłów z domowych pieców i kotłowni.

Po polskich drogach porusza się coraz więcej, coraz starszych pojazdów. Do ruchu dopuszczane są pojazdy, które nie spełniają norm. Znany jest proceder usuwania z pojazdów elementów służących ochronie środowiska w tym między innymi filtrów cząstek stałych. Do tego dochodzi brak u kierowców świadomości związku pomiędzy stanem technicznym samochodu a ich bezpieczeństwem.

"Smog to katastrofa cywilizacyjna"

-W walce ze smogiem potrzebujemy zdecydowanych działań - mówił podczas konferencji prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski dodając: Dopiero rozpoczynamy marsz w kierunku zdrowego powietrza. Polacy muszą mieć świadomość zagrożeń życia w smogu. Akcje edukacyjne powinny być przeprowadzane szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz wśród osób starszych. To dla nich smog niesie najwięcej zagrożeń. Musimy wziąć odpowiedzialność nie tylko za to, czym opalamy nasze domy, ale także czym jeździmy. To do nas należy decyzja czy przenieść się do komunikacji miejskiej. Każdy z nas ma wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza. Smog to problem w wymiarze cywilizacyjnym, być może najważniejszy, z jakim musimy się dzisiaj mierzyć. Również wiceprezes, Ewa Polkowska podkreślała, że problem jest poważny i musimy zaakceptować pewne ograniczenia, które czekają nas w najbliższej przyszłości.

Aglomeracje miejskie - wpływ transportu drogowego na jakość powietrza - wideo. Wypowiedź prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego:

Mamy do czynienia z katastrofą cywilizacyjną. Choroby układu krążenia, oddechowego, wiele nowotworów jest związanych właśnie ze smogiem - podkreślał Kwiatkowski.

Dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, Marek Brzeżański podkreśla, że egzamin w walce ze smogiem zdaje montowany w samochodach filtr cząstek stałych. - Niestety, wielu kierowców się go pozbywa. Jest mnóstwo stron internetowych, na których znajdują się artykuły opisujące, jak usuwać filtry. Czasem ich autorzy sami oferują taką usługę. Nawet w mediach motoryzacyjnych. To skandal! Walczę z tym od kilkunastu lat - oburzał się Brzeżański.

Prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Wojciech Drzewiecki, dodał, że problemem są też stare modele samochodów, pochodzące z importu. Głównie z Niemiec. - Polacy kupują auta ta, gdzie jest taniej. I takie auta, które nie nadszarpną ich budżetu. Diesel wydaje się tańszy, ale nie nadaje się do miasta. Powinien dużo podróżować, pokonywać duże odcinki o stałej prędkości. W warunkach miejskich tylko szkodzi środowisku. Kupujemy, importujemy coraz więcej aut. W ubiegłym roku padł rekord - mówił Drzewiecki dodając: Młode pokolenie walczy o ścieżki rowerowe. Możemy brać przykład chociażby z Duńczyków.

Smog - rozwiązania

Profesor Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego dodał, że nie stać nas jeszcze na w pełni ekologiczne samochody. - Musimy krok po kroku egzekwować przepisy, które istnieją, a dopiero potem wprowadzać drastyczne zaostrzenia - podkreśla profesor. Pełnomocnik rządu ds. walki ze smogiem Piotr Woźny uważa zaś, że przede wszystkim trzeba zadbać o kontrole transportu, wprowadzić limity.

Aglomeracje miejskie - wpływ transportu drogowego na jakość powietrza - wideo. Wypowiedź prezesa IBRM SAMAR, Wojciecha Drzewieckiego oraz dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego, profesora Marcina Ślęzaka: