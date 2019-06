Konwój z darami wyruszył z Nowego Sącza na Ukrainę

Już po raz kolejny Fundacja Bratnia Dusza przeprowadziła w czerwcu zbiórkę darów dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Do akcji włączyły się także przedszkola, szkoły, a nawet oddział ZUS w Nowym Sączu. Udało się zebrać setki produktów: leki, ubrania, zabawki, środki czystości, pościel, słodycze i żywność, która teraz trafi do najbardziej potrzebujących we Lwowie i okolicach. Dary pomogą dzieciom z domów dziecka, sierocińców ale także osób przebywających w hospicjum i biednych rodzin o polskich korzeniach.

- Tyle darów co mamy dzisiaj, nie mieliśmy nigdy. Sądeczanie są najlepsi. Wszyscy mnie pytają co potrzeba, jak można pomóc. To wspaniałe. Ludzie się otwierają na pomoc dla drugiego człowieka - zaznacza Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza.

W akcję po raz kolejny zaangażowali się motocykliści z Nowego Sącza i okolic, a także Krakowa. Na Ukrainę wyruszyło ich blisko 70. Każdy po to, żeby przekazać potrzebującym cząstkę siebie.