Kraków. Alarmy bombowe? Nauczyciele: To nie my! To pomówienie

Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Grupa nauczycieli z krakowskich szkół wystosowała list otwarty do Małopolskiej Kurator Oświaty. Uważają, że Barbara Nowak zasugerowała, że mogę oni mieć związek z alarmami bombowymi, które utrudniały ostatni przeprowadzenie matur. Nowak miała powiedzieć w jednym z wywiadów: To metody, które stosują tylko terroryści. To kolejne potwierdzenie, że trwające od 8 kwietnia akcje strajkowe w szkołach były elementem – nie pierwszym – konsekwentnie realizowanego planu destabilizacji Państwa Polskiego. Atak na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Czy jest jeszcze jakaś granica w walce o władzę?