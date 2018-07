Live Festival to jedna z największych imprez w Polsce. Co roku przyciąga on najznamienitszych artystów całego świata i Polski. Na festiwal do Krakowa rok w rok przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy osób. Tegoroczna edycja odbędzie się 17 i 18 sierpnia 2018 r. Szczegóły w artykule poniżej.





Pierwszy headliner – Kendrick Lamar to amerykański raper urodzony w Compton. Współpracował z takimi artystami jak Snoop Dogg, Rihanna, Eminem czy Kanye West. Artysta sprzedał na świecie ponad 7 milionów płyt.



Die Antwoord to południowoafrykański zespół wykonujący alternatywny hip-hop. Grupa gościła już w Polsce pięciokrotnie, ale wciąż jest mile widziana na scenach rodzimych festiwali. Mają na koncie 4 oficjalne albumy, z czego ostatni wydany w 2016 roku.



Z kolei Martin Garrix jest młodym, holenderskim DJ'em. Wykonuje szeroko pojętą muzykę elektroniczną. Debiutancki album wydał już w wieku 16 lat.



Kiedy: 17.08-18.08 2018

Gdzie: Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego

Bilety: 339-399zł / 2 dni festiwalowe lub 219-229zł / 1 dzień festiwalowy



