Kraków. Pogrzeb 14-letniego bramkarza. Szymona Wolaka żegnali sportowcy oraz działacze Garbarni i Wisły Kraków [ZDJĘCIA]

W barwach Garbarni Szymon Wolak występował na pozycji bramkarza. W ubiegłym tygodniu razem ze swoją drużyną prowadzoną przez trenera Tomasza Liputa uzyskał awans do II Małopolskiej Ligi Trampkarzy. Zwycięski mecz z Pcimianką Pcim był ostatnim, w jakim zagrał.

Do tragedii doszło na Zakrzówku, gdzie grupa chłopców wybrała się pływać i skakać do wody z 10-metrowej skały. Szymon nie zdołał dopłynąć do brzegu, a dwugodzinna reanimacja po wyłowieniu Go przez nurków okazała się nieskuteczna.

Na zalewie Zakrzówek obowiązuje całkowity zakaz kąpieli, nie ma więc wokół akwenu ratowników. Od momentu ostatniej tragedii starają się wyegzekwować ten zakaz dodatkowe patrole policji i straży miejskiej.