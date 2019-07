Kraków. Policjanci stworzyli specgrupę "SPEED" przeciwko piratom

Małopolski zespół „Speed” rozpoczyna dziś działania na drogach. Do tej grupy oddelegowano około 50 funkcjonariuszy. Nie są to tylko policjanci „drogówki”, którzy mają specjalistyczne przeszkolenie z obsługi wideorejestratorów i/lub ręcznych mierników prędkości. W skład zespołu wchodzą również funkcjonariusze z wydziału kryminalnego oraz do walki z cyberprzestępczością.

Mundurowi z grupy SPEED będą kierowani na akcje w miejsca gdzie najczęściej dochodzi do rażącego łamania przepisów ruchu drogowego lub w miejsca organizacji nielegalnych wyścigów ulicznych.