Kraków. Nieznani sprawcy pomazali drzwi wejściowe do mieszkania włoskiego przewodnika po Auschwitz. - Przeprowadziliśmy oględziny i prowadzimy w tej sprawie dochodzenie. Wstępna kwalifikacja czynu to uszkodzenia mienia i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Za te przestępstwa grozi do 5 lat pozbawienia wolności – poinformował mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji. Wśród napisów i rysunków na drzwiach znalazły się m.in. hasło "Polska dla Polaków" oraz porównanie Gwiazdy Dawida do swastyki. Sprawcy nie zostali jeszcze zatrzymani.

