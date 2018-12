Kredyty hipoteczne – listopad 2018. Polacy pożyczyli o 25,6 proc. więcej pieniędzy niż przed rokiem

W październiku 2018 roku Polacy zaciągnęli kredyty hipoteczne na łączną kwotę 5,177 mld zł – poinformowali eksperci Biura Informacji Kredytowej. W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość udzielonych kredytów była aż o 25,6 proc. wyższa. Również liczba zaciąganych w naszym kraju kredytów znacząco wzrosła. Czy zadłużamy się za bardzo?

Kredyty hipoteczne nadal pną się w górę

Z najnowszego, listopadowego raportu kredytowego BIK wynika, iż banki oraz SKOK-i udzieliły w październiku 2018 r. łącznie aż 20,1 tys. kredytów mieszkaniowych. W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to wzrost o 13,5 proc. Tak silne wzrosty odnotowuje się na rynku kredytowym już od kilku lat. Polacy coraz chętniej zadłużają się na kupno mieszkania lub domu, a w dodatku, jak wspomniano, rosną także pożyczane kwoty. Średnia wartość kredytu hipotecznego wynosi dziś w naszym kraju blisko 260 tys. zł.

Równie imponujące liczby uzyskuje się, porównując pierwsze 10 miesięcy tego roku z analogicznym okresem roku 2017. Analizowane z tej perspektywy, kredyty hipoteczne urosły o 9,7 proc., jeśli chodzi o liczbę udzielonych kredytów oraz o 19,8 proc., jeśli chodzi o ich łączną wartość. Te wyniki zdają się zapowiadać kolejny rekordowy rok dla banków, które już od kilku lat odnotowują prawdziwy boom na kredyty.

Warto dodać, że w górę poszły również kredyty konsumpcyjne. Tych banki oraz SKOK-i udzieliły na łączną kwotę 7,473 mld zł – złożyło się na nią aż 622,0 tys. kredytów.

Kredyty mieszkaniowe – dlaczego zaciągamy ich coraz więcej?

Na silne wzrosty liczby oraz wartości udzielonych kredytów w październiku 2018 r. wpłynęło kilka czynników. Najważniejsze z nich to:

coraz droższe mieszkania na sprzedaż,

atrakcyjne warunki kredytowe w bankach,

korzystna sytuacja gospodarcza (m.in. rekordowo niskie stopy procentowe),

coraz lepsza sytuacja polskich gospodarstw domowych.

Rosnące ceny nieruchomości niewątpliwie są najsilniejszą zachętą do pożyczania wysokich kwot. Mieszkania na sprzedaż drożeją w całym kraju już od kilku lat, osiągając w największych miastach zawrotne ceny – w Warszawie za kawalerkę płaci się już średnio 8700 zł/mkw. Odpowiadają za to głównie coraz wyższe koszty budowy, związane z niedoborem pracowników w sektorze budowlanym i wzrostem cen materiałów. Część obserwatorów rynku zastanawia się jednak, czy nie mamy do czynienia z rozdmuchaną przez deweloperów bańką cenową, podobnie jak miało to miejsce w latach 2007–2008.

Eksperci uspokajają jednak, że pogłębiające się zadłużenie kredytowe nie jest groźne, ponieważ Polacy zaciągają tak wiele kredytów również dlatego, że po prostu ich na to stać. Poziom ryzyka portfela kredytowego gospodarstw domowych analitycy BIK oceniają jako niski – oznacza to, że większość kredytobiorców nie powinna mieć problemu ze spłaceniem zobowiązania czy zobowiązań.

– Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w październiku 2018 r. wyniósł jedynie (0,78%), co potwierdza wieloletnią już obserwację dotyczącą niskiego ryzyka kredytowego związanego z tymi kredytami – zauważa prof. Waldemar Rogowski z BIK. – Na razie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby istotnie wpłynąć na wzrost szkodowości tych kredytów, a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego.

Chcesz wziąć kredyt hipoteczny? Dobrze to przemyśl

Niski poziom ryzyka kredytowego oraz atrakcyjne oferty banków zdają się wprost zachęcać do zaciągnięcia kredytu. Takiego właśnie rozwoju sytuacji spodziewają się banki, prognozując kolejny rekordowy rok. Eksperci przestrzegają jednak przed zbytnim optymizmem i zachęcają, by pożyczać tylko takie kwoty, jakich rzeczywiście potrzebujemy. Korzystna sytuacja gospodarcza nie będzie bowiem trwać wiecznie, a nieunikniony wzrost stóp procentowych będzie bolesny dla tych, którzy zadłużą się za bardzo.

– Musimy (...) pamiętać, że kredyty mieszkaniowe udzielane są na wiele lat, a co za tym idzie narażone są na ryzyko związane z cyklem gospodarczym. Wzrost bezrobocia, spadek dochodów gospodarstw i ewentualny wzrost stóp procentowych wpłynie na wzrost wskaźnika DTSI, będącego relacją obciążeń z tytułu obsługi posiadanego zadłużenia do wartości dochodów – dodaje prof. Rogowski.

Warto też jednak dodać, że nie wszyscy kredytobiorcy pożyczają pieniądze, żeby kupić mieszkanie na własne potrzeby. Wciąż bowiem popularne jest w Polsce kupowanie lokali pod mieszkania na wynajem – eksperci Stowarzyszenia „Mieszkanicznik" szacują, że liczba osób udostępniających lokatorom przynajmniej jedno mieszkanie przekracza 650 tysięcy. A ponieważ, jak zapewnia Narodowy Bank Polski, nadal możliwa jest bezproblemowa spłata kredytu dzięki przychodom z najmu, ci inwestorzy nie powinni raczej mieć problemu z zaciągniętymi zobowiązaniami.