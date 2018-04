Pierwszy wysyp krokusów w Tatrach przyciągnął mniejsze tłumy niż przed rokiem. TPN przyznaje, że problemy z turystami był mniejszy niż rok temu.

- Spodziewaliśmy się większych problemów z turystami. Ale weekend przeszedł dość spokojnie, choć ludzi było bardzo dużo - ocenia Edward Wlazło, komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przez dwa dni nałożono zaledwie dwa mandaty karne za niszczenie krokusów.Według wstępnych szacunków, w sobotę do Doliny Chochołowskiej weszło ok. 17 tys. O wiele bardziej oblegana była niedziela. Do Chochołowskiej weszło nawet 40 tys. ludzi. - W sumie to mniej niż przed rokiem, gdy w ciągu dwóch dni weszło ok. 70 tys. ludzi - mówi Jan Krzeptowski Sabała z TPN.Choć tłum był spory, ludzi nie deptali krokusów. - W sobotę zanotowaliśmy zaledwie 55 pouczeń, podczas, gdy przed rokiem w ciągu jednego dnia było ich ponad 1500 - mówi Edward Wlazło. - Turyści generalnie pilnowali się i nie deptali krokusów. Dużo dały nowe nowe fladry rozwieszane wokół pul z krokusami. Były one bardziej widoczne i ludzie ich nie przekraczali.Zdarzył się w sobotę jeden przypadek, gdy na środku polany z krokusami w Dolinie Chochołowskiej znalazła się para młodych ludzi. Gdy ruszyli do nich strażnicy TPN, okazało się, że mężczyzna klęczy przed kobietą. - To były oświadczyny. Młody mężczyzna z Nowego Sącza, podchorąży z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, oświadczył się swojej dziewczynie. Para wyraziła skruchę, przeprosiła. Z uwagi na takie niecodzienne wydarzenie odstąpiliśmy od mandatu i skończyło się na pouczeniu - mówi komendant Wlazło.W niedzielę z kolei strażnicy TPN zanotowali 100 pouczeń i nałożyli dwa mandaty karne za niszczenie krokusów - po 100 i 200 zł. Jeden z Dolinie Chochołowskiej, drugi na Kalatówkach.- Generalnie było jednak bardzo spokojnie. Uważam, że to efekt kampanii informacyjnej parku, ale i praca mediów, które od kilku dni nagłaśniały sprawę - dodaje komendant Wlazło.W sumie nad bezpieczeństwem krokusów czuwało kilkadziesiąt osób - straż parku, pracownicy TPN, leśniczy z Nadleśnictwa Nowy Targ, straż gminna z Kościeliska, strażacy ochotnicy z gminy Kościelisko, a także policja.Służby spodziewają się najazdu na krokusy także w najbliższy weekend.

