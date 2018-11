Krynica będzie stolicą piękna. Za duże pieniądze. A nowy burmistrz liczy rachunki zysków i strat

Ponad 220 tys. zł z budżetu gminy wydaje Krynica-Zdrój na trzydniowy Festiwal Piękna. Do tego należy doliczyć pracę osób oddelegowanych z urzędu oraz straty za dwa i pół tygodnia, kiedy miejskie lodowisko jest zamknięte i nie zarabia.

Dariusz Reśko, poprzedni burmistrz uzdrowiska uważał, że warto wydać tak duże pieniądze. Jego następca Piotr Ryba już tego pewny nie jest.

Wysoki rachunek

Anna Michalik, dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Lokalnego krynickiego magistratu wyjaśnia, że gmina płaci organizatorom Festiwalu Piękna za usługi promocyjne. W tym roku jest to kwota 123 tys. zł brutto.

- W tym zawarte są między innymi zwiastuny konkursu, w których pojawia się także miasto Krynica na antenie Telewizji Polsat. To 40 emisji w ciągu pierwszych dziewięciu dni grudnia - wylicza Michalik. - Do tego dochodzą transmisje live z dwóch konkursów, piątkowy i niedzielny, gdzie o koronę najpiękniejszej walczą miss z całego świata oraz Polki.

Umowa na usługi promocyjne zawiera także retransmisję konkursu Mister Supranational na jednym z kanałów Grupy Polsat, 30-sekundowe spoty w przerwach reklamowych konkursu, czy też wspominanie przez konferansjera prowadzącego konkurs, że odbywa się on w Krynicy.

- To jednak nie wszystkie koszty, bo kolejne ponosi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zaznacza Michalik. - Dzierżawi on organizatorom za symboliczną kwotę lodowisko od 26 listopada do 12 grudnia.

W tym czasie z krytego lodowiska nie mogą korzystać kluby, mieszkańcy, czy turyści. Obiekt nie zarabia. Co więcej krynicki MOSiR przekazuje organizatorom ponad 61 tys. zł w gotówce i oddelegowuje pracowników grupy komunalnej do prac przy przygotowaniu lodowiska na czas trzydniowej imprezy oraz po jej zakończeniu.

Organizator nie płaci również za energię i gaz, a koszt ponosi gmina. Szacuje się, że to około 40 tys. zł.

Kosztowna promocja

Festiwal Piękna wystartuje w piątek 7 grudnia. Zacznie go konkurs Miss Supranational. Dzień później wybrany zostanie Mister Supranational. Punktem kulminacyjnym będzie natomiast konkurs Miss Polski.

Dariusz Reśko, były burmistrz Krynicy chciał, żeby konkursy te na stałe zadomowiły się w uzdrowisku. Uważał, że koszty jakie ponosi gmina za promocję, kalkulują się. Podkreślał, że gala Miss Supranational emitowana jest przez ponad 11o stacji telewizyjnych na świecie, przez co o Krynicy słyszą miliony. Zdaniem Reśki korzyści czerpią też hotelarze i restauratorzy.

- Wydanie tak dużej sumy może i ma jakieś uzasadnienie wizerunkowe, ale na pewno nie przekłada się na zarobki w branży hotelarskiej, czy restauratorskiej - podkreśla Daniel Lisak, kierownik biura Krynickiej Organizacji Turystycznej.

Jak zaznacza wszystkie konkursy są biletowane. W sprzedaży jest po około 2 tys. wejściówek na każde wydarzenie. Jak wylicza, w ciągu tych trzech dni zaledwie 5 do 10 proc. miejsc noclegowych jest obłożonych. A jest ich ponad 13 tys.

- Na konkursy przychodzą głównie miejscowi, czy kuracjusze. Niewiele osób przyjeżdża specjalnie po to, żeby obserwować piękne panie i przystojnych panów z dalszych zakątków Polski - uważa Lisak.

Z rezerwą do trzydniowej imprezy podchodzi nowy burmistrz Krynicy.

- Wydaje się, że więcej dopłacamy, niż zyskujemy. Ale chcę to dokładnie przeanalizować - podkreśla Piotr Ryba. - Umowa z organizatorami jest podpisywana na rok. Poczekamy na warunki kolejnej. Jeśli będą bardziej atrakcyjne, to impreza zostanie. Jeśli nie, nie będziemy do niej dopłacać, bo gminy na to nie stać.

Burmistrz Ryba nie martwi się, że Krynica straci na promocji. Jak podkreśla wizerunkowo uzdrowisko dużo zyskuje dzięki Forum Ekonomicznemu, Festiwalowi Biegów oraz Festiwalowi im. Jana Kiepury.