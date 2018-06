Władze Krynicy podpisały w środę, 12 czerwca umowę z firmą WOD-BUD Śleziak na renowację Polany Janówka. To skwer pomiędzy pomnikiem Nikifora, a Pijalnią Jana. W pierwszej kolejności do końca roku powstanie projekt zmian. Przede wszystkim prace mają polegać na wymianie nawierzchni alejek, montażu stylowych latarni i ławek. Przybędzie też roślinności, a także zmieniony zostanie plac przed pijalnią. Odnowiona zostanie również fontanna oraz mostek i koryto potoku Palenica. Całość ma nawiązywać do wyglądu tego miejsca z okresu dwudziestolecie międzywojennego. Prace rozpoczną się w przyszłym roku. Koszt zadania to ponad 6 milionów złotych.

