Strażacy po godz. 5 rano zostali wezwani do pożaru, który wybuch w jednym z mieszkań kamienicy przy ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju. Okazało się, że w łazience zapalił się elektryczny bojler. Trzeba było ewakuować 18 mieszkańców budynku wielorodzinnego.

Dzisiaj (9 lipca) około godz. 5.15 kryniccy strażacy zostali wezwani do pożaru, który wybuch w kamienicy wielorodzinnej przy ul. Źródlanej. Ogień rozprzestrzeniał się w mieszkaniu na parterze, które było zamknięte, a okna na zewnątrz zabezpieczone roletą antywłamaniową. Ratownicy musieli więc wejść do lokalu wykorzystując sprzęt burzący.Gdy drzwi ustąpiły, okazało się, że w łazience płonie elektryczny bojler. Strażacy natychmiast odłączyli zasilanie instalacji elektrycznej i gazowej oraz przystąpili do gaszenia ognia za pomocą gaśnic proszkowych. Ze względu na duże zadymienie oraz możliwość rozprzestrzenienia się ognia, ratownicy ewakuowali 18 osób mieszkających na wyższych kondygnacjach kamienicy. Sprawdzili także ich mieszkania i zarządzili ich przewietrzenie. W gronie osób ewakuowanych było jedno dziecko oraz dwie osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Nikt nie uskarżał się na żadne dolegliwości i nie wymagał interwencji medycznej.Po zakończeniu działań mieszkańcy powrócili do swoich domów. Mieszkanie gdzie doszło do pożaru przekazano policji.

