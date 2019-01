Krynica-Zdrój. Maciej Maleńczuk śpiewał Młynarskiego na rozpoczęcie cyklu Krynica Źródłem Kultury [ZDJĘCIA]

Ruszyła 5. edycja cyklu Krynica Źródłem Kultury. Rozpoczął go sobotni (12 grudnia) koncert Macieja Maleńczuka, przed którym wystąpili półfinaliści Festiwalu Supportów. Następnie na scenie, z gitarą akustyczną w ręku, pojawiła się gwiazda wieczoru. Występ Macieja Maleńczuka podzielony był na dwie części. Najpierw publiczność licznie zgromadzona w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju usłyszała najpopularniejsze utwory Maleńczuka jak: „Miasto Kraków”, „Fajnie”, czy „Tango Libido”. Później dołączyli do niego, towarzyszący mu muzycy: Marek Piątek, Wiesław Jemioł i Dominik Wywrocki. Wówczas w jazzowych, akustycznych brzmieniach, towarzyszeniem perkusji, gitary akustycznej i kontrabasu, zabrzmiało 12 utworów Wojciecha Młynarskiego, m.in. „W co się bawić”, „Jeszcze w zielone gramy”, „Szajba”.