Sanatorium Nowe Łazienki Mineralne w Krynicy są już po remoncie. Jedno ze skrzydeł wybudowanego w 1926 roku ośrodka, przeszło gruntowną modernizację.

Grzegorz Biedroń, prezes Uzdrowiska Krynica Żegiestów nie ukrywa, że modernizując obiekt, władze uzdrowiska myślały perspektywicznie.- Wygląd wyremontowanego skrzydła nie przypomina typowego sanatorium, ale trzeba mieć na uwadze, że oczekiwania i wymagania kuracjuszy dotyczące standardów naszych obiektów będą ciągle rosły - mówi.Wysoki standard sanatoriów oraz oferowanych w nich usług jest niezbędnym warunkiem przyciągnięcia klienta komercyjnego, na którym szczególnie zależy zarządzającym uzdrowiskami.- Chcemy systematycznie poprawiać wizerunek naszego uzdrowiska tak, by kuracjusze wybierali Krynicę, a nie inne ośrodki - tłumaczy Biedroń.Aby osiągnąć pożądane rezultaty przy modernizacji skrzydła Nowych Łazienek Mineralnych skorzystano m.in. z usług projektanta wnętrz. Dzięki wykonanym pracom każdy z pokoi ma teraz o wiele wyższy standard oraz własną łazienkę. Wzrosła też liczba miejsc noclegowych z 60 do ponad 90.- Remont przeszła również cześć zabiegowa, gdzie pojawił się mały basen rehabilitacyjny – podkreśla Grzegorz Biedroń, prezes Uzdrowiska Krynica Żegiestów.Natomiast w ponad innych 30 gabinetach pojawił się nowy sprzęt rehabilitacyjny. Remont Nowych Łazienek Mineralnych to największa tegoroczna inwestycja Uzdrowiska Krynica Żegiestów. Prace kosztowały ponad siedem milionów złotych.

