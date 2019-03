Krynica-Zdrój. Park Dukieta zmienia swoje oblicze, a Polana Janówka czeka [ZDJĘCIA]

Park Dukieta w Krynicy-Zdroju zmienia swoje oblicze. Prace mają potrwać do końca czerwca. Już jednak można sobie wyobrazić, jak to miejsce będzie wyglądać. Mieszkańcy, turyści i kuracjusze będą mogli wypocząć na specjalnie przygotowanych leżakach i podziwiać wodne show z fontanny setki. Do ich dyspozycji będzie też całkiem nowy budynek, który częściowo został oszklony. W nim znajdą się publiczne szalety, sale wystawiennicze oraz kawiarnia. Koszt inwestycji to prawie 9 mln zł. Na swoją metamorfozę czeka natomiast Polana Janówka. Póki co firma, która wygrała przetarg na modernizację tego miejsca, wycięła krzewy. Prace ruszą, jak tylko zdobędzie wszystkie potrzebne pozwolenia.