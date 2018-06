Prawie pół miliona złotych kosztował będzie remont elewacji hotelu Patria, który przed laty wybudował słynny tenor - Jan Kiepura.

Sanatorium Patria (z łaciny - ojczyzna) to modernistyczny budynek położony przy ul. Pułaskiego. Wzniesiony został w latach 1932-1934 przez Jana Kiepurę.- Obiekt zwiedziłam pierwszy raz 31 lat temu. Przykro mi się zrobiło, jak zobaczyłam jak teraz wygląda. Widać, że jest nadszarpnięty zębem czasu - mówi Anna Grajczyńska, kuracjuszka z Poznania. Podobnie, jak wielu turystów odwiedzających Krynicę, poznanianka uważa, że budynek powinno się odnowić.- Z zewnątrz nie prezentuje się za dobrze. Tynk odpada. Należy temu miejscu przywrócić dawny blask - dodaje Elżbieta Kotłowska-Braula z Gdańska.Uzdrowisko Krynica-Żegiestów, do którego należy hotel Patria, pozyskało na remont elewacji 250 tys. zł dotacji z Ministerstwa Kultury.- Elewacja wymaga natychmiastowych prac, bo Patria nie była poddana żadnemu remontowi od momentu oddania jej do użytku - przyznaje Grzegorz Biedroń, prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów. - W kolejnych latach przymierzamy się do kompleksowej modernizacji tego obiektu. Mamy już przygotowany plan, a ze wstępnych wyliczeń wynika, że trzeba będzie na to przeznaczyć co najmniej 12 mln zł.W tym roku spółka nie dysponuje tak dużymi środkami. Dlatego zdecydowała się na remont elewacji Patrii, na co wyda z własnego budżetu 250 tys. zł, czyli tyle samo, ile wynosi ministerialna dotacja.Witold Król, kierownik sądeckiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, uważa, że remont elewacji wcale nie będzie prosty.- Muszą zostać wykorzystane takie same materiały i technologie, jak przed ponad osiemdziesięcioma laty. Drewna nie można zastąpić innymi materiałami. Najdroższy będzie jednak specjalny rodzaj tynków, którego wówczas użyto - zaznacza Król.

