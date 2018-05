W uzdrowisku trwa remont Nowych Łazienek Mineralnych. W obiekcie przybędzie 30 pokoi o wysokim standardzie z łazienkami oraz basen, w którym będą prowadzone zajęcia rehabilitacyjne.

Nowe Łazienki Mineralne to monumentalny obiekt znajdujący się przy krynickim deptaku. Powstał w 1926 roku i należy do spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów. Od stycznia, dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 1,4 mln zł przekazanemu przez marszałka małopolski, trwa remont sanatorium.- Prace posuwają się bardzo szybko. Pierwszych gości w nasze odnowione progi powinniśmy przyjąć 11 sierpnia - zapowiada Renata Miazga, kierownik administracji Nowych Łazienek Mineralnych.Obiekt nabierze nowoczesnego charakteru pod względem wyposażenia, jak i zabiegów, ale zachowa unikatowe sklepienia, malowidła na ścianach oraz wnęki w korytarzach.Prace warte blisko 7 mln zł, spowodują, że Nowe Łazienki Mineralne będą oferować około 200 miejsc noclegowych o wysokim standardzie. W każdym pokoju będzie łazienka.Z wygód będą mogli korzystać bezpłatnie kuracjusze kierowani na turnusy finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz klienci komercyjni.- Zagospodarujemy niewykorzystywane dotąd powierzchnie i lepiej wykorzystamy to, co użytkowaliśmy. Dzięki temu przybędzie pokoi i, co istotne, również basen rehabilitacyjny - podkreśla Grzegorz Biedroń, prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów. - Będzie on niewielki, ale dotąd żaden z naszych obiektów nie miał basenu. Poszerzymy też naszą ofertę zabiegową.Władze uzdrowiska liczą na podpisanie nowych porozumień z NFZ, by umożliwić kuracjuszom bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne właśnie w basenie. Remont Nowych Łazienek Mineralnych to największa tegoroczna inwestycja państwowej spółki.

ZOBACZ KONIECZNIE: