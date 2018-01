Policja ujawniła narkotyki w samochodzie. Pasażer tłumaczył się, że posiada marihuanę na własny użytek, bo lepiej mu się po niej śpi.

Przed północą na ul. Kraszewskiego w Krynicy Zdroju policjanci skontrolowali forda, którym podróżowały dwie osoby.- Z wcześniejszych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że w samochodzie mogą znajdować się narkotyki. I to się potwierdziło - mówi Iwona Grzebyk-Dulak, rzecznik prasowa sądeckiej policji.Relacjonuje, że na widok policjantów pasażer forda zaczął nerwowo się zachowywać.- Próbował coś ukryć w schowku na okulary przy wewnętrznym lusterku samochodu - dodaje Iwona Grzebyk-Dulak.Podczas przeszukania okazało się, że był to zwitek folii aluminiowej z suszem roślinnym. Podobny funkcjonariusze znaleźli w kieszeni za fotelem kierowcy.- Mężczyzna próbował się bronić tłumacząc, że środki odurzające posiada na własny użytek i chciał zapalić na lepszy sen. Jednak, gdy policjanci przeszukali jego mieszkanie, znaleźli tam jeszcze blisko osiemnaście gram marihuany - informuje rzeczniczka prasowa sądeckiej policji.Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, u którego odkryli narkotyki. To 29-letni mieszkaniec Muszyny. Trafił do komisariatu w Krynicy Zdroju, gdzie usłyszał zarzut posiadania narkotyków.- Za to przestępstwo grozi mu do trzech lat więzienia - wyjaśnia Iwona Grzebyk-Dulak.