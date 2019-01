Krynica - Zdrój. Rzeźby wykute w bryłach lodu atrakcją uzdrowiska. Zobaczcie zdjęcia

Na początku XX wieku, kiedy Krynica przeżywała apogeum popularności, ludzie sztuki stworzyli tradycję rzeźbienia w lodzie. Gdy kurort w sezonie zimowym wypełniał się kuracjuszami i miłośnikami narciarstwa - ówczesną śmietanką towarzyską Polski, deptak i park pod Górą Parkową zdobiły prawdziwe dzieła sztuki. Rzeźby nie miały szans przetrwać do naszych czasów, bo wystarczyło trochę słońca, żeby stajały. Była to jednak wyjątkowa atrakcja, którą bardzo sobie cenili odwiedzający uzdrowisko a także ówczesna praca. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z lat 30. XX wieku oraz ostatniego współczesnego pokazu lodowych dzieł sztuki z 2013 roku. Stare zdjęcia pochodzą z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, współczesne wykonał dla "Gazety Krakowskiej" Jerzy Kowalski, niestety nieżyjący już fotograf i dziennikarz z Krynicy. Miss Studniówki 2019. Najpiękniejsze maturzystki z Małopolski! Zobacz zdjęcia Miss Studniówki 2019. Najpiękniejsze maturzystki z Małopolski! [ZDJĘCIA] nowysacz.naszemiasto.pl Miss Studniówki 2019. Najpiękniejsze maturzystki z Małopolski! [ZDJĘCIA] nowysacz.naszemiasto.pl Tych osób poszukuje sądecka policja. Zobacz ich dane i zdjęcia! [LISTY GOŃCZE] Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów! Aniołki Ludomira Handzla. Prezydent Nowego Sącza zatrudnia więcej kobiet od poprzednika [ZDJĘCIA] Sądecczyzna. Gwiazdy i celebryci z sądeckimi korzeniami. Zobacz zdjęcia Najdziwniejsze polskie nazwiska. A co, gdybyś ty miał tak przechlapane? [reklama]