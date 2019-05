Pogoda na czwartek, 23 maja

W czwartek pogodnie i bez opadów będzie jedynie na krańcach zachodnich. W Małopolsce mogą wystąpić silne opady deszczu. Możliwe także burze. Prognozowana suma opadów od 30 do 40 mm. Temperatura maksymalna od 10 st. C w Nowym Targu do 16 st. C w Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej. Wi...