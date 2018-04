Mieszkańcy i turyści skarżą się na fatalny stan głównej drogi wiodącej przez centrum uzdrowiska. Trzy lata temu ul. Piłsudskiego wyremontował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jednak cicha nawierzchnia zaczyna pękać i powstają dziury.

Prowadzony przez kilka miesięcy remont drogi wojewódzkiej prowadzącej przez centrum Krynicy-Zdroju wdał się mieszkańcom i turystom we znaki. Utrudnienia znosili, bo wiedzieli, że inwestycja jest koniecznością. Po oddaniu jej do użytku cieszyli się, że mogą jeździć bez przeszkód. Jak się okazuje nie na długo. Na ul. Piłsudskiego po trzech latach powstały koleiny i dziury. Zdaniem wielu droga znów nadaje się do remontu.- To chyba położyli asfalt niskiej jakości, bo znów wszystko jest rozwalone. Robili na szybko przed Forum Ekonomicznym, może to przez to – zastanawia się Agata Rusyniak, mieszkanka uzdrowiska. - Codziennie jeżdżę tędy do pracy do Muszyny i podróż nie należy do przyjemności. Jeździ się fatalnie.Problem zauważa zarządca drogi i jak zapewnia niebawem usterki zostaną naprawione.- W przyszłym tygodniu wykonawca inwestycji dokona tak zwanego przeglądu gwarancyjnego, w ramach obowiązującej go umowy – podkreśla Janusz Klag, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu. - Następnie będzie zobowiązany do naprawy nawierzchni.

ZOBACZ KONIECZNIE: