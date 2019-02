Krynica-Zdrój. W uzdrowisku zbudują tor saneczkowy na Górze Parkowej[ZDJĘCIA]

Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju, wraca do pomysłu budowy w uzdrowisku toru saneczkowego z prawdziwego zdarzenia. Chce wykorzystać projekt, który przed laty forsował Emil Bodziony, były burmistrz Krynicy.

- Poczyniliśmy pierwszy, mały, ale bardzo ważny krok. Radni na ostatniej sesji przyjęli studium zagospodarowania przestrzennego, które uwzględnia budowę takiego obiektu - podkreśla Piotr Ryba, burmistrz uzdrowiska. - Przed nami jeszcze wiele starań, żeby doprowadzić do finału. Robimy wszystko, co jest po stronie gminy.

Jak podkreśla burmistrz Krynicy Zdroju, chcąc wybudować tor saneczkowy na północnym zboczu Góry Parkowej, konieczne jest przeprowadzenie badań geologicznych przez Głównego Instytutu Górnictwa, żeby wykluczyć negatywny wpływ inwestycji na źródła wód mineralnych.

- Nie określiliśmy jeszcze terminu przeprowadzenia takich badań - zastrzega Piotr Ryba i wskazuje, że sama budowa toru saneczkowego to koszt około stu milionów złotych. Na taką inwestycję gminy nie stać, dlatego konieczne będzie znalezienie środków zewnętrznych.

Szansę na to widzi Michał Jasnosz, prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. Przypomina, że Krynica jest kolebką polskiego saneczkarstwa. Pierwszy klub założono w uzdrowisku już w 1909 r. Natomiast pierwszy drewniany tor saneczkowy w naszym kraju powstał tam w latach 30. ubiegłego wieku. Dziś jest nieużytkowany.

- Widać dobre chęci nowej władzy i mam nadzieję, że w końcu tor saneczkowy w Krynicy powstanie - podkreśla Michał Jasnosz.

Prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych dodaje, że w Polsce saneczkarstwo trenuje około dwustu młodych zawodników. Z nich tworzona jest kadra narodowa, która potem walczy o medale olimpijskie.

- Trudno jednak oczekiwać świetnych wyników, kiedy w Polsce nie ma zimowego toru. Jest kilka do zjazdów w sezonie letnim - mówi Jasnosz. - W Starym Smokowcu na Słowacji można ćwiczyć start na sztucznie lodzonej wieży. Jednak jazdę po całym torze tylko w stolicy Łotwy, gdzie znajduje się najbliższy tego typu obiekt.

To z kolei niesie ze sobą wysokie koszty i trudno jest przekonać młodych ludzi, a zwłaszcza ich rodziców, żeby inwestowali w tę dyscyplinę sportu.

- W następnym tygodniu mamy w uzdrowisku posiedzenie zarządu związku. Spotkamy się także z władzami Krynicy i wypracujemy wspólny kierunek działania - dodaje Jasnosz. - Uważamy, że budowa obiektu, na którym można by rozgrywać zawody rangi mistrzostw świata, będzie korzystna dla polskiego sportu i dla Sądecczyzny.

Dlatego też wspólnie wystąpią do Ministerstwa Sportu i Zarządu Województwa Małopolskiego, by wpisały budowę obiektu na swoje listy inwestycji strategicznych.

