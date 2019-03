Krynica- Zdrój. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju informuje, że w dniach od 01.04.2019 r. do 12.04.2019 r. na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów. Mieszkańcy zobowiązani są do wystawienia przygotowanych odpadów do drogi głównej w dniu ich odbioru do godziny 8 rano.



Oddawać można radia, telewizory, komputery oraz inny sprzęt elektroniczny, lodówki, zamrażarki, pralki, wirówki, zlewozmywaki, wanny, kuchenki gazowe, kuchenki węglowe oraz inny sprzęt AGD, meble, tapczany, wersalki, materace, dywany, itp., duże zabawki, rowery, wózki dziecięce, itp.zużyte opony od samochodów osobowych.

Oto harmonogram poboru odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Krynicy-Zdroju

na najbliższy tydzień:

01.04.2019 r. (poniedziałek) - Berest, Polany

02.04.2019 r. (wtorek) - Czyrna, Piorunka

03.04.2019 r. (środa) - Mochnaczka Wyżna, Mochnaczka Niżna

04.04.2019 r. (czwartek) - Tylicz

05.04.2019 r. (piątek) - Muszynka

TO WARTO ZOBACZYĆ

FLESZ: Świat tonie w śmieciach - jak temu zaradzić?