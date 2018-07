Projekt „Zakup pojazdu na potrzeby rozwoju Komunikacji Uzdrowiskowej” zwyciężył tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju. Zdobył poparcie 479 mieszkańców uzdrowiska.

O głosy mieszkańców Krynicy-Zdroju w tym roku walczyło dziewięć projektów, a do rozdysponowania było 260 tys. zł. Głosowanie trwało niespełna miesiąc, a udział w nim mógł wziąć kryniczanin, który ukończył 16 rok życia. Do rozdysponowania miał dwa głosy.W głosowaniu wzięły udział 1344 osoby, które oddały w sumie 1810 głosów, z czego 1663 ważnych. Najwięcej - 479uzyskało zadanie nr 1, czyli „Zakup pojazdu na potrzeby rozwoju Komunikacji Uzdrowiskowej”. Drugi był projekt „Zrelaksuj się przy Parku Słotwińskim", który zakładał budowę siłowni pod chmurką. Zdobył 278 głosów. Trzeci pomysł, który cieszył się największym poparciem mieszkańców (230 głosów) to „Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Czarnym Potoku".- Cieszę się że wygrał projekt, który pozwoli na rozwój Komunikacji Uzdrowiskowej. Wiemy, że jest taka potrzeba, bo nie raz mieszkańcy ją zgłaszali - mówi Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy-Zdroju. - W tej chwili mamy dwa autobusy, które kursują na trzech trasach. Trzeci pozwoli na kolejne modyfikacje, a objęcie Komunikacją Uzdrowiskową większego obszaru.Zwycięski projekt oszacowano na 260 tys. zł. To oznacza, że tylko on zostanie zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju. Jednak jak zapowiada burmistrz Reśko, jeśli w przyszłym roku wciąż będzie piastował swoje stanowisko, to zrealizuje pozostałe osiem zadań zgłoszonych przez mieszkańców.

