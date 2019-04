Krynica-Zdrój. Zniszczyli znak drogowy i kosze na śmieci

W ręce krynickich policjantów wpadło dwóch młodych mężczyzn, którzy 2 kwietnia zniszczyli miejskie mienie. Straty oszacowano na 1660 zł.

Policjanci około godz. 22.20 otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Kraszewskiego w rejonie budynku Urzędu Miejskiego znajdują się osoby, które niszczą mienie publiczne. Wandale wracali do domu z zakrapianej alkoholem imprezy. Po drodze przewracali i niszczyli kosze na śmieci, uszkodzili znak drogowy, wyrywali z rabat ozdobne krzewy.

- We wskazane miejsce niezwłocznie został skierowany patrol policji, a kiedy funkcjonariusze zauważyli trzech mężczyzn, którzy na ich widok zaczęli uciekać, natychmiast ich wylegitymowali - informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. - Po wykonaniu badania na trzeźwość okazało się, że młodzi ludzie mieli w organizmie od 1,5 do ponad 2 promili alkoholu.

Awanturujący się mężczyźni w wieku 19 i 20 lat trafili do komisariatu w Krynicy-Zdroju, a następnie zostali przewiezieni do izby wytrzeźwień w Nowym Sączu. Usłyszeli zarzut uszkodzenia mienia za co grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.