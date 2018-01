Orkiestra w całym finałowym rozmachu to jest suma pracy i zaangażowania masy ludzi, którzy robią to oddolnie. Rzecznik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Krzysztof Dobies, opowiada o tym, jak Orkiestra rozlicza i wydaje pieniądze.

Cztery panie księgowe obsługują całą finansową stronę Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poza tym dział medyczny, który de facto zajmuje się działalnością naszej organizacji w medycynie, liczy sześć osób. W sumie w fundacji w ciągu całego roku zatrudnionych jest 37 osób. W okolicy Finału mamy dodatkowo „sezonowych pracowników”, którzy pomagają w czasie przygotowań. To jest prawdziwy fenomen Finału - my jako fundacja organizujemy tylko jeden koncert, ten pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie oraz oczywiście przekaz telewizyjny. Jesteśmy sztabem głównym, do którego spływają meldunki i wiadomości, ale wszystkie inne wydarzenia odbywające się 14 stycznia 2018 roku, nie są przez nas organizowane. Orkiestra w całym finałowym rozmachu to jest suma pracy i zaangażowania masy ludzi, którzy robią to oddolnie.Gdy policzymy pieniądze ze zbiórki, musimy dokładnie określić, jaki sprzęt do jakiego szpitala chcemy kupić. Musi on być dostosowany do możliwości szpitali, najbardziej odpowiadać potrzebom wspieranych oddziałów. A tych, w przypadku 26. Finału może być aż czterysta. Chcemy kupić najlepsze urządzania za jak najniższą cenę. Generalnie, nasza działalność w medycynie to cały rok ciężkiej pracy, a do tego dochodzą przecież inne przedsięwzięcia, jak Przystanek Woodstock, który - podkreślam - nie jest finansowany ze środków Finału.Każdy zawsze może zajrzeć na stronę Orkiestry czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zobaczyć, na jakim etapie są rozliczenia, co zostało kupione i ile jeszcze zostało do wydania. Oprócz księgowych bilansów rocznych publikujemy także kompleksowe rozliczenia poszczególnych Finałów WOŚP. Uruchomiliśmy serwis „nacoidamojepieniadze.wosp.org.pl” który obrazuje, jak zostały wykorzystane środki zebrane w ostatnich Finałach.Wiadomo, że każda organizacja musi je mieć. Siedzimy teraz w pomieszczeniu fundacji, nad nami pali się lampa, czyli zużywamy prąd. Nie płacimy jednak za to ze środków zebranych w czasie Finału, nie mamy prawa tego robić. Przy czym Finał to nie jest także jedyne źródło przychodu Fundacji. Otrzymujemy wiele darowizn, mamy partnerów i sponsorów, prowadzimy firmę, która działa komercyjnie i zarabia dla Orkiestry pieniądze. Są jednak tacy, którzy próbują na siłę forsować swoje teorie.Pojawia się zarzut, że jest enigmatyczny mechanizm, sieć spółek, które wyciągają pieniądze zebrane w czasie Orkiestry. To jest oczywiście brednia!Nikt nie potrafi takim mercedesom zrobić zdjęcia czy pokazać ich palcem. Bo najnormalniej w świecie ich nie ma! To wszystko jest wyssane z palca. Dajemy każdemu prawo do tego, żeby nie lubił Orkiestry i jej nie wspierał. Walczymy natomiast z kłamliwymi zarzutami.