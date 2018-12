Krzyżówka. Ogień nie spalił nadziei. Natalia i jej córeczka wierzą, że odbudują pensjonat Gawęckówka

Był pierwszy dzień grudnia, po godz. 14. Natalia Gawęcka przygotowywała obiad w kuchni na parterze drewnianego domu, który wybudowali jej dziadkowie. Jej 8-letnia córka Iga była w pokoju na pierwszym piętrze.

- Krzyknęłam do niej, że jak tylko usmażę jej kotlecik, to do niej przyjdę. Wyciągnęłam nawet mięso z lodówki, ale postanowiłam jeszcze pójść dołożyć drewna do kominka, bo zimo było - opowiada 29-letnia właścicielka Gawęckówki. - Weszłam na salę, a tam jeden dym. Myślałam, że to tzw. cofka. Otworzyłam drzwi, żeby przewietrzyć izbę, a w moją stronę buchnęły kłęby czarnego dymu.

Pani Natalia wybiegła na zewnątrz i dostrzegła płomienie na poddaszu. Krzyknęła do taty, że się pali i żeby wezwał pomoc. Sama, niewiele myśląc, pobiegła na piętro ratować córkę. Iga leżała zamroczona na łóżku, nad nią kłębił się już dym. Za ścianą obok szalał żywioł. Mama wzięła ośmiolatkę na ręce i wyniosła z palącego się domu.

Ogień bardzo szybko rozprzestrzeniał się w drewnianej części pensjonatu. Zanim przyjechali strażacy, Natalia Gawęcka wróciła jeszcze do środka.

- Wiedziałam, że w pokojach mogą być jeszcze trzej lokatorzy. Bluzą zasłoniłam usta i pobiegłam do pokoju, który zajmowali. Waliłam w drzwi, krzyczałam, ale nikt nie odpowiadał - wraca pamięcią do tragicznych wydarzeń. - W końcu się poddałam i uciekłam, żeby uratować siebie. Kiedy dojechali strażacy to wybili szybę w oknie i weszli do pokoju sprawdzić, czy nie ma tam tych trzech panów. Szczęśliwie byli wówczas na zakupach.

Młoda mama nie była w stanie patrzeć z założonymi rękami na to, jak pali się cały jej dobytek. Wynosiła z pensjonatu co się dało. Z sąsiadami uratowali trochę ubrań, dokumenty, książki Igi oraz część nowego wyposażenia sali weselnej.

Z ogniem przez prawie osiem godzin walczyło aż 80 strażaków. Wylali hektolitry wody, żeby ocalić pensjonat. Drewniana część niemal cała spłonęła, a to co zostało nie nadaje się do użytku. Trzeba będzie rozebrać ściany. Nad salą bankietową spłonął dach, a pomieszczenie zostało zalane. Trzeba je jak najszybciej zabezpieczyć, żeby ocalało. Jeszcze nie wiadomo, jak dużego remontu będzie wymagać pensjonat.