Książeczki mieszkaniowe. Rząd chce je policzyć i zachęcić do ich likwidacji

Do konsultacji trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. I to w tym projekcie znalazł się zapis o obowiązkowej rejestracji w banku książeczek mieszkaniowych. Teoretycznie nie wyznaczono żadnego terminu wywiązania się z tego obowiązku i sankcji za brak rejestracji, ale od 1 stycznia 2022 roku ma obowiązywać przepis, że z premii gwarancyjnej można korzystać najwcześniej po roku od zgłoszenia w banku faktu posiadania książeczki.

Nie będzie spisu powszechnego w tej sprawie. Nikt też nie będzie chodził po mieszkaniach i pytał, kto jeszcze ma relikt PRL-u. Rozwiązaniem ma być obowiązkowa rejestracja książeczki mieszkaniowej, do czego zobowiązany zostanie jej posiadacz.

Resort inwestycji liczy na to, że po zakończeniu rejestracji książeczek znacząco ubędzie. „Ocenia się bowiem, że istotna część książeczek mieszkaniowych na przestrzeni lat uległa zniszczeniu, zagubieniu itp., przez co liczba rachunków nadal ujętych w ewidencjach instytucji finansowych może być istotnie wyższa od rzeczywistej skali książeczek, jakie nadal mogą podlegać likwidacji” - czytamy w uzasadnieniu do ministerialnego projektu.

Jeszcze pół wieku?

Jak twierdzą urzędnicy, kiedy będzie znana rzeczywista liczba osób mogących korzystać z premii gwarancyjnej, możliwe stanie się wskazanie nowych zadań, przy realizacji których przysługuje taka premia.

Ale już przy okazji obecnie wprowadzanych zmian zostanie poszerzony katalog uprawnień do wypłaty pieniędzy w zamian za zlikwidowanie książeczki. A to dlatego, że już mało kto to robi - w ubiegłym roku było 17,5 tys. takich osób, o 5,8 tys. mniej niż w 2017. Przy takim tempie rozwiązanie problemu zabierze jeszcze ponad pół wieku, a przecież pierwsze książeczki mieszkaniowe pojawiły się w Polsce 60 lat temu.