Sierpień to w Kościele katolickim tradycyjnie, od wielu już lat miesiąc trzeźwości. Księża chcą, aby w tym roku abstynencja wśród wiernych trwała aż do 11 listopada. Powód? Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

List zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych odczytany został w niedzielę 29 lipca w kościołach w całej Polsce.Niecodzienny apel, który zawarli w nim duchowni, brzmi: „Co roku prosimy o przeżycie sierpnia bez alkoholu. Jednak w tym jubileuszowym roku chcemy zaprosić Polaków do ambitniejszego działania, do ambitniejszej drogi. Czas od soboty 4 sierpnia do niedzieli 11 listopada 2018 roku to 100 dni. W tym roku odważnie prosimy: niech będzie to 100 dni abstynencji”.Autorzy na czele z biskupem pomocniczym łomżyńskim Tadeuszem Bronakowskim przypominają, że alkohol i kultura jego spożywania czynią wiele szkód w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. I przypominają, że jeszcze 100 lat temu spożywaliśmy 1 litr czystego alkoholu na głowę (obecnie – 10 razy więcej).„Przypomnijmy, że alkohol nie jest substancją konieczną do życia, która ma być dostępna zawsze i wszędzie” – piszą księża w apelu. I dodają: „W domach, w których rodzice piją nadmiernie alkohol, często nie wystarcza pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb, w tym na zakup chleba”.W skład zespołu, który swoje wystąpienie przygotował jeszcze w maju br., wchodzi m.in. ks. Zbigniew Guzy z Tarnowa.Sierpień jako miesiąc trzeźwości jest obchodzony w Kościele katolickim od 1984 r. Padło akurat na ten miesiąc, ponieważ to właśnie wtedy obchodzone jest m.in. święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia).Do tego 26 sierpnia 1956 r., w święto Matki Bożej Częstochowskiej, podczas odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu, jedno z przyrzeczeń przygotowanych przez internowanego wówczas Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego brzmiało: „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości”.

ZOBACZ KONIECZNIE: