Makabryczne odkrycie w lesie w Chechle koło Olkusza w Małopolsce. Nieznany sprawca powiesił tam psa. Internauci błyskawicznie zareagowali na zdjęcie zamieszczone na jednym z portali społecznościowych i udostępnili go ponad dwa tysiące razy.

O sprawie poinformował lokalny portal SpottedOlkusz.pl na którego Facebooku zostało zamieszczone zdjęcie. - Zna ktoś właściciela psa, który został powieszony przez kogoś w lesie koło Chechła? W razie jakichś informacji proszę pisać w komentarzach - napisano w poście.Internauci są oburzeni skandalicznym zachowaniem i postanowili znaleźć sprawcę na własną rękę. - "Jak można być takim bydlęciem? Takim zwyrodnialcom powinno robić się to samo... Nie mieści mi się to w głowie." "Zwyrodnialec!!! Za znęcanie się nad zwierzętami powinny być dużo wyższe kary. Ktoś, kto potrafi coś takiego zrobić, nie zawaha się też zrobić krzywdy drugiemu człowiekowi" - piszą olkuszanie w komentarzach, które jako jedne z niewielu nadają się do publikacji.Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.