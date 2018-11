Kulinarne perły Szczawnicy

Odwiedzając Szczawnicę zaskoczy Was wiele – od malowniczego położenia w wyjątkowym zakątku Pienin, walorów uzdrowiskowych po bogatą ofertę turystyczną i rozrywkową dopasowaną do różnych potrzeb. Otoczona górami, rezerwatami przyrody oraz wyjątkowym parkowym klimatem Szczawnica stanowi enklawę dla szukających wypoczynku od zgiełku miasta, codziennych obowiązków czy poprawy zdrowia.



To także idealne miejsce, by zasmakować w niezwykłej kuchni, ale nie tylko tej tradycyjnej czy regionalnej. To miejsce, gdzie wyjątkowe restauracje i kawiarnie oferują niebanalne propozycje kulinarne, zdobywające uznanie wybitnych osób oraz mogące pochwalić się prestiżowymi nagrodami kulinarnego świata.

Co na deser, co na przystawkę?

Nie jest przypadkiem, dlaczego właśnie w Szczawnicy zjemy oryginalne Crème Brulee serwowane w klimatycznej kawiarni Cafe Helenka, aromatyczną Bouillabaisse z krewetkami w pięciogwiazdkowej restauracji Le Restaurant 5* Modrzewie Park Hotel, czy wyśmienite ręcznie lepione pierogi z polskimi kurkami oferowane przez restaurację Jazz Bar Dworku Gościnnego. Od prawie 10 lat Szczawnica rozwija swoje skrzydła dzięki inwestycjom Grupy Thermaleo należącej do rodziny Mańkowskich, którzy zaszczepili w to miejsce francuski klimat ze swoich rodzinnych korzeni i połączyli go z polską tradycją i góralskim duchem. Poczujemy je nie tylko w restauracyjnym menu, ale także w ofercie i jakości świadczonych usług hoteli [zarówno 5 jak i 3 gwiazdkowych] i willi należących do Grupy.



Te właśnie miejsca stanowią obecnie mapę kulinarną Szczawnicy, które koniecznie należy odwiedzić. Dbałość o szczegóły widoczna jest na każdym miejscu, a precyzja i pasja pracujących tutaj osób sprawia, że wszystko wygląda i smakuje doskonale. Stąd liczne wyróżnienia oraz nagrody zarówno uznanych szefów kuchni, jak Magda Gessler, jak i odwiedzających to miejsce gości i turystów potwierdzone certyfikatami Trip Advisor.

Od kilku lat Szczawnica stanowi także stałą pozycję na mapie jednego z najbardziej prestiżowych przewodników – Poland 100 Best Restaurants. Wszystko za sprawą dwóch restauracji i zafascynowanych kulinarnym kunsztem kucharzy. Mowa o pięciogwiazdkowym Le Restaurant z tytułem Grand Award Trzy Widelce oraz pełnej pasji restauracji Jazz Bar z tytułem Best of Award of Excellence Dwa Widelce.



Nie tylko dla ciała, także dla ducha Na gości Szczawnicy czeka także bogaty program atrakcji w Dworku Gościnnym skupiającym życie kulturalne regionu. Koncerty, kino, imprezy czy animacje dla dzieci towarzyszą nam podczas całego roku pozwalając zarówno mieszkańcom jak i przybyłym turystom zrelaksować się przy dźwiękach muzyki czy po prostu mile spędzić czas.

Zapraszamy do odkrywania uroków Szczawnicy. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.



O Grupie Thermaleo



Funkcjonowanie Grupy Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica nawiązuje do idei przeświecających poprzedniemu właścicielowi uzdrowiska - Adamowi hr Stadnickiemu, potomka dzisiejszych właścicieli, rodzinie Mańkowskich. Opiera się ona na koncepcji stworzenia w Szczawnicy kurortu z pełną gamą zabiegów i dostępem do komfortowych sanatoriów, a także z bogatym zapleczem infrastrukturalnym z restauracjami i hotelami o najwyższym standardzie usług.

Działalność Grupy koncentruje się w sektorze hotelarskim, gastronomicznym oraz turystycznym. Istotne znaczenie dla Grupy ma również szeroka aktywność w zakresie mecenatu sztuki oraz rozwoju kultury, a także wspieranie i promocja regionalnego dziedzictwa.

Intensywna aktywność inwestycyjna właścicieli, przyniosła uzdrowisku wiele znaczących projektów, które były realizowane na przestrzeni ostatnich 12 lat. Dzięki tym działaniom Uzdrowisko Szczawnica stała się turystycznym sercem Pienin oraz rozwija swoje uzdrowiskowe walory.