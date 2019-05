Kultowe teksty, których używa każda Mama. Ty też słyszałeś, że "traktujesz dom jak hotel"? Sprawdź, czy znasz je wszystkie!

Istnieją żartobliwe teorie sugerujące, że wiele kobiet, tuż po urodzeniu dziecka, dołącza do tajnego grona. Czym zajmuje się ta tajemnicza wspólnota? Wymyślaniem i opracowywaniem haseł, którymi można później zamykać usta swoim dzieciom! Bo jak inaczej, niż właśnie istnieniem tajnej wspólnoty, wytłumaczyć to, że niemal każdy z nas chociaż raz słyszał, że traktuje dom jak hotel albo został uciszony niemal filozoficznym pytaniem - "Czy Ty myślisz, że pieniądze rosną na drzewie?" Zebraliśmy dla Was kultowe hasła, których używa niemal każda mama, sprawdźcie czy znacie je wszystkie!

polecane: FLESZ: Umacnia się rynek pracownika. Oto zawody najbardziej pożądane. Wideo