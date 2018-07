Wakacje w pełni, a wielu z nas wykupuje wycieczki przez internet. Jest szybciej, prościej i nierzadko również taniej, a wszystko można załatwić bez wychodzenia z domu. Niestety, postanowili to wykorzystać oszuści, którzy już od kilku tygodni próbują wyłudzić pieniądze od klientów firm turystycznych. Co gorsza, robią to bardzo efektownie, tak, że łatwo jest się nabrać i stracić niemałe kwoty. Dowiedz się o co chodzi i nie daj się nabrać!

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.