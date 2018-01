Kwalifikacja wojskowa 2018. W najbliższych miesiącach do Wojskowych Komend Uzupełnień w całej Polsce będzie musiało zgłosić się 200 tys. osób. Dotyczy to nie tylko młodych mężczyzn, ale też kobiet.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa potrwa od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia. Obejmuje mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Jeśli wezwani nie stawią się przed komisją lekarską lub nie poinformują o tym, że wskazany termin im nie pasuje, grozi im kara grzywny lub przymusowe doprowadzenie przed komisję.Kwalifikacja wojskowa, bo tak nazywa się rejestracja osób, które mogą trafić do jednostek wojskowych, rozpocznie się 30 stycznia i potrwa do 27 kwietnia.Przede wszystkim obejmie mężczyzn urodzonych w 1999 roku, choć nie tylko. „Zaproszeni” są też na nią panowie, którzy przyszli na świat w latach 1994-1998, którzy wcześniej nie uzyskali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, mężczyźni i kobiety z roczników 1997 i 1998, dotąd uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (czyli mają kategorię zdolności B), a także mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, z kategorią zdolności B, której ważność upływa po 28 kwietnia 2018 r.Wojskowe Komendy Uzupełnień powołają też kobiety urodzone w latach 1994-1998, które mogą przydać się armii, gdyż mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz te panie, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na takich kierunkach, jak m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, o ile nie mają jeszcze przyznanej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.Do WKU mogą przyjść też osoby pełnoletnie, które chcą dobrowolnie zgłosić się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.Stawienie się na kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe. Mimo, że dziewięć lat temu zawieszono obowiązkową służbę wojskową na rzecz armii zawodowej. Mimo to zniesienie służby zasadniczej nie spowodowało, że zniknęła obowiązkowa kwalifikacja. To ona zastąpiła pobór. Jest organizowana po to, by zebrać informacje o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi i sprawdzić czy mają oni predyspozycje do pełnienia służby w wojsku.