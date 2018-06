Kwalifikacja wojskowa 2018 wystartowała 30 stycznia i potrwa do 27 kwietnia. Dotyczy mężczyzn z rocznika 1999. Wszyscy wezwani zapewne zadają sobie pytania, jak wygląda komisja wojskowa WKU, jakie badania komisja lekarska WKU przeprowadzi i jak dokładnie wygląda cały proces kwalifikacji wojskowej. Badania na WKU pomogą ustalić zdolność do służby wojskowej. Na czym polega kwalifikacja wojskowa? W zależności od ich wyniku wezwani na komisję dowiedzą się, jakie kategorie zdolności do służby wojskowej zostały im przyznane regulując ich stosunek wobec wojska. Wszyscy wezwani mają obowiązek pojawić się przed komisją wojskową - jeśli tego nie zrobią, grozi im kara grzywny lub pozbawienia wolności.

