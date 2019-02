Lady Pank na zakończenie cyklu Krynica Źródłem Kultury [ZDJĘCIA]

Zespół Lady Pank w sobotę (23 lutego) wystąpił na scenie Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju. Tym samym zakończył piątą edycję cyklu Krynica Źródłem Kultury. Grupa zaliczana do legend polskiego rocka, grająca od ponad 35 lat, nie zawiodła fanów, którzy licznie zgromadzili się w Pijalni Głównej. Zaprezentowali utwory z najnowszej płyty zatytułowanej „LP1”, jak i swoje największe przeboje. Koncertowi towarzyszyła oprawa nawiązująca do okresu, kiedy to Lady Pank rozpoczynał swoją karierę, czyli do lat 80-tych.