Kierowcy planujący podróż przez Laskową Górną w ciągu najbliższego tygodnia muszą przygotować się na utrudnienia. Z ruchu od jutra do wtorku 23 stycznia wyłączona z ruchu będzie droga wojewódzka 965. Wszystko przez prace związane ze stabilizacją osuwiska.

Jutro o godz. 7 drogowcy rozpoczną kolejny etap stabilizacji osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 w Laskowej Górnej. Wykonuje je spółka Keller Polska z Ożarowa Mazowieckiego. Inwestycja warta jest 4 mln 815 tys. zł.Prace potrwają tydzień, do wtorku 23 stycznia. W związku z tym Zarząd dróg Wojewódzkich w Krakowie wyłączy całkowicie z ruchu odcinek, na którym jest osuwisku. Dla kierowców wyznaczono objazdy.Pojazdy o masie do 5 ton mogą skorzystać z objazdu, który poprowadzi przez centrum Laskowej i Kamionkę Małą do Rozdziela. Cięższe samochody, czyli ważące ponad 5 ton zmuszone będą jechać dłuższą trasą. Chcąc udać się w kierunku Bochni będą musieli wybrać trasę przez Laskową i Ujanowice, Łososinę Dolną, Jurków, Tymową i Lipnicę Murowaną do Muchówki.