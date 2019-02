Lech Wałęsa z koszulką FC Barcelona MEMY. Na koszulce "Konstytucja". Sport i polityka? Internauci komentują

Lech Wałęsa z koszulką FC Barcelona

WAŁĘSA "DUMĄ KATALONII"?

ZOBACZ MEMY

Lech Wałęsa spotkał się 21 lutego z reporterami katalońskiej telewizji TV3. W trakcie spotkania - jak pisze na swoim Facebooku były prezydent - poruszane były "nie tylko sportowe tematy". Dziennikarze odbarowali swojego rozmówcę koszulką "Dumy Katalonii" na której znalazł się:

napis "Konstytucja", który w ostatnim czasie nieodłącznie towarzyszy Wałęsie

nazwisko byłego prezydenta z tyłu koszulki

Internauci zwrócili uwagę na fakt, że z racji na charakterystyczne okulary, które Lech Wałęsa nosi, można pokusić się o stwierdzenie podobieństwa do Edgara Davidsa - holenderskiego piłkarza, grającego w przeszłości w Barcelonie. Davids ze względu na jaskrę grał w specjalnych okularach. To wystarczyło do powstania memów, które zobaczycie w galerii.

Pod postem Wałęsy na Facebooku pojawił się również komentarz, który wzbudził falę reakcji:

Panie prezydencie czy to prawda, że to Pan w 2000 roku polecił Barcelonie ściągnięcie 13 letniego Leo Messiego?

Czyżby Lech Wałęsa stał również za sukcesami FC Barcelony?

