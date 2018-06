Lednica 2018 za nami, ale film, na którym prezydent Andrzej Duda tańczy wraz z młodzieżą pod Bramą-Rybą stał się hitem internetu.

Andrzej Duda podczas Lednicy 2018 zaapelował do Polaków o używanie flag i kontynuowanie długiej tradycji chrześcijaństwa w Polsce.- Jestem. I dziękuję za to, że wy jesteście - zaczął przemówienie prezydent Andrzej Duda i odniósł się tym samym do hasła przewodniego tegorocznej Lednicy.Po raz drugi w historii na Pola Lednickie zawitał prezydent Polski. Wcześniej zrobił to Bronisław Komorowski w 2013 roku.Prezydent Komorowski także tańczył z młodzieżą na Lednicy, ale jego taniec nie był tak szeroko komentowany:

