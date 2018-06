Norweski saksofonista i kompozytor Jan Garbarek ma jarocińskie korzenie i jest jednym z największych artystów jazzowych na świecie. 12 lipca zagra unikalny koncert otwierający tegoroczny Jarocin Festiwal.

Każdy jego koncert to prawdziwy rarytas, koncerty Jana Garbarka należą bowiem do tych wydarzeń, które długo pozostają w pamięci. Ta muzyka oddycha i daje przestrzeń do oddychania. Ma proste, ale jednocześnie złożone brzmienie. Z jednej strony jest skomplikowana jak hymn, a z drugiej skąpa, zabawna, czasem też poważna, pogrążona w zadumie, a przy tym wyjątkowo otwarta.Jego brzmienie stało się jego niewątpliwym znakiem firmowym, które od pewnego już czasu przybiera inny wymiar, niż to, co jest powszechnie rozumiane jako jazz. Za sprawą niezliczonych nagrań, koncertów w najważniejszych salach koncertowych na całym świecie, wieloletniej współpracy z Keithem Jarrettemi bezprecedensowej współpracy z Hilliard Ensemble popularność tego wyjątkowego saksofonisty sięga przestrzeni wszystkich gatunków muzycznych oraz granic.Janowi Garbarkowi na jarocińskiej scenie będzie towarzyszył niemiecki pianista Rainer Brüninghaus, brazylijski basista Yuri Daniel oraz hinduski mistrz perkusji Trilok Gurtu.Jarociński koncert Jana Garbarka będzie jego muzycznym powrotem w rodzinne strony. Czesław Garbarek, ojciec wybitnego saksofonisty, pochodzi z podjarocińskiego Osieka, skąd w czasie II wojny światowej został wywieziony do Norwegii na przymusowe roboty. Po wojnie nie wrócił do Polski. W 1947 r. urodził się Jan, z którym Czesław kilkukrotnie bywał w Jarocinie. W 1964 r., siedemnastoletni wówczas Jan, swój pierwszy koncert zagrał na… weselu swojej kuzynki Jadwigi w rodzinnym domu Garbarków. Pani Jadwiga do dziś mieszka w Jarocinie, a wiele jarocińskich anegdot związanych z kuzynem spisała w książce "Jadwisia".Otwierający Jarocin Festiwal koncert Jana Garbarka odbędzie się pod patronatem Burmistrza Jarocina w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Bilety na koncert w cenie 99 zł do nabycia pod tym linkiem Dla posiadaczy trzydniowego karnetu JF, bilet na występ jazzmana w promocyjnej cenie 50 zł. Szczegóły na stronie jarocinfestiwal.pl