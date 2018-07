Masz zdjęcie do tego tematu?

To jest fatalny tydzień dla stosujących leki. W poniedziałek Główna Inspekcja Farmaceutyczna wycofała ze sprzedaży aż 48 leków stosowanych przed nadciśnieniowców. W piątek do tej niechlubnej listy dołączyły leki stosowane przez chorych na serce.

Lek na serce Pentaerythritol compositum wycofane z obrotu

48 preparatów na nadciśnienie

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował w piątek (13 lipca) o wycofaniu z obrotu aż dziesięciu serii leku na serce dla pacjentów po zawale. Pentaerythritol compositum polecane są pacjentom z chorobami układu sercowo-naczyniowego.Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu 10 serii tabletek Pentaerythritol compositum. Lek polecany jest pacjentom z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Zobacz też: Lek Pentaerythritol compositum produkowany jest przez Farmaceutyczną Spółdzielnię Pracy "Galena". Jak czytamy w uzasadnieniu, GIS zdecydował o wycofaniu 10 serii tabletek tego leku na serce "w związku z otrzymaniem, w trakcie badań stabilności, wyników poza specyfikacją dla parametru zawartość substancji czynnej glicerolu triazotanu."Jak informowaliśmy w poniedziałek 9 lipca, Główny Inspektorat Farmaceutyczny wstrzymał obrót aż 48 preparatów na nadciśnienie. Wszystkie leki, których dotyczy decyzja GIF zawierają w swoim składzie substancję czynną valsartanum.[sndv]Jak czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego: "Produkty te zostały wytworzone z użyciem substancji czynnej valsartanum zakupionej od chińskiego producenta Zheijang Huahai Pharmaceuticals Co. Ltd. Informacja o podejrzeniu braku spełnienia wymagań jakościowych dla substancji czynnej wpłynęła poprzez system Rapid Alert z Europejskiej Agencji Leków (EMA). EMA zawiadomiła kraje członkowskie o potencjalnym zagrożeniu związanym z zanieczyszczeniem substancji czynnej valsartanum dostarczanej przez chińskiego wytwórcę."O podejrzeniu niespełnienia wymagań jakościowych, GIF został poinformowany przez system Rapid Alert z Europejskiej Agencji Leków (EMA). Na razie nie powiadomiono czy zażycie leków na nadciśnienie z substancją chińskiego producenta może spowodować zagrożenie dla życia. Pacjenci mogą więc na razie jedynie czekać na nowe informacje. Osoby zażywające leki na nadciśnienie z listy wycofanych powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, by zdecydować o kolejnych krokach.

